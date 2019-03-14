بدء تأسيس 191 مشروعا لرياديي الأعمال خلال فبراير

بدأ معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" في الإشراف والمتابعة للمشاريع التي بدأت العمل خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، والبالغ عددها 98 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع تحت التأسيس خلال الشهر ذاته 191 مشروعا. وأوضح المهندس صالح بن عبدالله الصويان الرئيس التنفيذي لمعهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"، أن عدد طلبات التمويل المعتمدة من قبل بنك التنمية الاجتماعية "الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس" خلال شهر شباط (فبراير) بلغ 683 طلبا.

كما نفذت "ريادة" في شباط (فبراير) الماضي 40 دورة "حدد فكرة مشروعك"، حضرها 768 شابا وفتاة، و48 دورة بعنوان "ابدأ مشروعك الصغير" التحق بها 888 شابا وشابة في مناطق المملكة المختلفة.

وأكد الصويان التعاون بين "ريادة" ووزارة التعليم من خلال مبادرة "ريادي"، حيث تم خلال شهر شباط (فبراير) الماضي تنفيذ 16 محاضرة تعريفية حضرها 932 طالبا وطالبة، و8 دورات "حدد فكرة مشروعك "حضرها 200 طالب وطالبة.

وبين الرئيس التنفيذي لمعهد "ريادة" أن المعهد شارك خلال شباط (فبراير) الماضي في ملتقى "بيبان المدينة" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من الفعاليات.

يذكر أن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" تم تأسيسه انطلاقا من برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي تتبناه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بهدف توفير فرص عمل لشباب الوطن عبر تشجيعهم وتمكينهم من دخول سوق العمل وممارسة العمل الحر. ويعد المعهد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص متمثلة في "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بنك التنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، شركة سابك، شركة آرامكو، شركة الاتصالات السعودية، ومصرف الإنماء".