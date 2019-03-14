«ليوناردو الإيطالية»: «أرامكو» ستصبح أحد أكبر ملاك أساطيل طائراتنا

قالت لـ"الاقتصادية" شركة ليوناردو الإيطالية المتخصصة في مجال الفضاء والدفاع والأمن، إن شركة أرامكو السعودية ستمتلك أكبر أسطول من طائراتها في العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضحت الشركة، أن "أرامكو" تمتلك 14 طائرة من طراز AW139 ووقعت مع شركة ليوناردو الصيف الماضي، لامتلاك 21 طائرة إضافية من النوع نفسه، تسلمت منها طائرتين مطلع العام الجاري، واحدة منها شاركت في معرض الطيران السعودي الأول.

وأشارت الشركة إلى قيامها أخيرا بتزويد مطاري جدة والرياض بأنظمة خاصة لمراقبة حركة الملاحة الجوية.

وبينت أنه تم اختيار شركة ليوناردو في وقت سابق لتزويد القوات الجوية الملكية السعودية بثلاثة أنظمة متنقلة محمية لمراقبة حركة الملاحة الجوية، متضمنة على أنظمة فرعية لرادارات استطلاعية أولية وثانوية، ونظام فرعي للمراقبة والاتصال، وثلاثة أنظمة مراقبة حركة جوية ثابتة تشتمل على رادار أولي ورادار ثانوي، ومركز تحكم واتصالات.

وأشارت إلى أنه جرى توقيع اتفاقية جديدة أمس على هامش معرض الطيران السعودي، مع إدارة الإخلاء الجوي التابع لوزارة الدفاع السعودية في مجال الدعم والصيانة للأسطول المكون من ثماني طائرات هليكوبتر من طراز AW139.

وبينت أنه تم الانتهاء من مجموعة شاملة من أنشطة التفتيش والصيانة، التي تهدف إلى ضمان أقصى قدر من فعالية مهمة الأسطول، وتركيب فلاتر حاجزة للمدخل المحرك للعمليات في البيئة الرملية.

ولفت إلى أنه تم تخطيط وإدارة أنشطة الدعم والتعديل من قبلMedevac Management ونفذت وأشرف عليها فريق من الفنيين السعوديين Medevac المدربين من قبل "ليوناردو"، ما يدل على ارتفاع معدل قدرات الدعم والصيانة المحلية التي حققها العملاء وموظفوها المتخصصون.