22 عرضا أول في مسابقات أفلام السعودية

أعلنت جمعية الثقافة والفنون في الدمام، أسماء المشاركات المتأهلة لمسابقات مهرجان أفلام السعودية، الذي يقام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بعدما أشرفت لجنتا المشاهدة والقراءة على تقييم المشاركات وترشيحها للتنافس على "النخلة الذهبية" أو الدخول في جدول العرض ضمن الأفلام الموازية.
وبحسب بيان للجمعية، أهلت لجنة المشاهدة 54 فيلما، 40 منها مرشحة لدخول المسابقة و14 ستشارك في المهرجان كعرض مواز، من أصل 154 فيلما مسجلا.
وتضم القائمة أحدث الأفلام السعودية، إذ إن 22 منها يعرض للمرة الأولى، حيث بلغ مجموع مدة الأفلام 21 ساعة، عمل عليها 12 مخرجة و42 مخرجا، فيما عدد الأفلام الروائية 31، والوثائقية تسعة وأفلام الطلبة 14.
وسجلت 186 مشاركة في مسابقة السيناريو غير المنفذ، ترشح منها 89 سيناريو طويلا و72 سيناريو قصيرا، وبلغ مجموع عدد الصفحات 2556، لـ 23 كاتبة و66 كاتبا.
وستتنافس المشاركات المرشحة لدخول المسابقة في أربع مسابقات هي "مسابقة الأفلام الروائية، مسابقة الأفلام الوثائقية، مسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة السيناريو غير المنفذ"، على جائزة النخلة الذهبية.
ويستعد المهرجان لاستقبال ضيوفه من صناع الأفلام والضيوف الخليجيين والعالميين من السينمائيين على السجادة الحمراء، الخميس 21 آذار (مارس) المقبل، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" في الظهران، وإطلاق برنامج عروض الأفلام التي تبدأ بفيلم الافتتاح "المسافة صفر" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، وتستمر ستة أيام تنتهي بحفل الختام وتوزيع الجوائز الثلاثاء 26 آذار (مارس).
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