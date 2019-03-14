أمير المدينة المنورة يكرم منسوبي جامعة طيبة

كرم الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، منسوبي جامعة طيبة في المدينة المنورة نظير ماحققته الجامعة من إنجازات متتالية لهذا العام 1440هـ، وذلك بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، والدكتور عبد العزيز السراني مدير جامعة طيبة، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، حيث كان آخر هذه الإنجازات حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات اعتبارا من عام 2019 من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

ورحب أمير المنطقة خلال الحفل التكريمي الذي أقامه بهذه المناسبة باسمه وباسم نائبه بالحضور من منسوبي جامعة طيبة، مشيدا بما حققته الجامعة من إنجازات علمية وأكاديمية، مبينا أن هذه الإنجازات تعكس مدى ما وصلت إليه الجامعة من جودة، وتعطي مؤشرات ودلالات على حجم العمل والجهد الذي يبذله منسوبوها، معربا في الوقت نفسه عن شكره للجميع، حاثا إياهم على المضي قدما للوصول إلى مزيد من التفوق والارتقاء.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز السراني مدير جامعة طيبة أن ما حققته الجامعة من إنجازات كان نتيجة لما توليه إياها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما توفره من إمكانات وتجهيزات، أسهمت بشكل فعال في تحقيق عديد من الإنجازات المتميزة على المستويين الوطني والدولي.

وأعرب السراني عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان على دعمه غير المحدود للجامعة، ومتابعته جميع مستجداتها، مبينا أن الجامعة حققت مع بداية عام 1440هـ حزمة من الإنجازات، حيث حصلت الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات اعتبارا من عام 2019 من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، فيما دشنت برنامج التحول الرقمي عام 2019 لتوفير جميع المقومات التقنية اللازمة من أجل تسريع عملية التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحوكمة الإلكترونية، وفقا لبرنامج التحول الرقمي 2020 و"رؤية المملكة 2030".

وأضاف أن الجامعة حصلت على تجديد اعتماد برنامج الطب الوقائي في كلية علوم التأهيل الطبي وبرنامج الطب الوقائي في كلية الطب كمجموعة تدريبية تابعة لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، كما حصلت كلية إدارة الأعمال على جائزة التميز في التعليم الإلكتروني للمؤسسات التعليمية المقدمة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وأوضح أن الجامعة حصدت الجائزة الفضية في محور توظيف المرأة والجائزة البرونزية، في محور متابعة تنفيذ المشروعات في جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز، مشيرا إلى مشاركة الجامعة في أكبر مسابقة علمية في المملكة بصفتها جهة مانحة لجائزة خاصة لأولمبياد "إبداع 2019".

وبين السراني أن الجامعة حققت المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية في "هاكثون" الأميرة نورة من خلال مشروع "سهلناها" الذي هدف إلى مساعدة الطلبة على استيعاب المواد الدراسية من خلال الطلبة المتفوقين، كما حصل عديد من طلاب الجامعة المبتعثين على جوائز في التميز العلمي.