كَشَفَتِ الحرب عن ساقها

كَشْفُ الساق عند العرب لا يراد به حقيقة معناه؛ إذ هو كناية عن شِدَّة الأمر والإخبار عن هوله فيقولون: كَشَفَت الحرب عن ساقها يريدون اشْتَدَّت، قال الشاعر:

كَشَفَتْ لهم عن ساقها

وبدا من الشرّ الصُّراح



وقد يكون قولهم ذلك؛ لأنَّ الناس يكشفون عن ساقهم، ويِشَمّرون للهرب عند شِدَّة الأمر وبناء على التركيب والمجاز في هذا القول صار تعبيرا اصطلاحيَّا جرى مجرى المثل وشاع استعماله بهذا المعنى البلاغي.