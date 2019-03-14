العتيبي: القادسية يبحث عن نفسه

أكد بندر العتيبي؛ عضو إدارة نادي الفيصلي، أن نزال القادسية اليوم، في الجولة الـ 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، صعب للغاية لأنه أمام منافس يبحث عن العودة مجددا إلى سكة الانتصارات، وقال "القادسية يبحث عن نفسه ويسعى لتعويض خسارته الماضية أمام الأهلي 1 / 2؛ للابتعاد عن مناطق الخطر والهبوط، وفي المقابل نجد أن الفيصلي هو الآخر يبحث عن العودة مجدداً للانتصارات بعد خسارته الأخيرة أمام الشباب بالنتيجة نفسها رغم أننا قدمنا مستوى مميزا وخسرنا بصعوبة". وأضاف "حذرنا اللاعبين من صعوبة النزال، ولا سيما أن القادسية فريق قوي ويملك لاعبين على مستوي مميز وأيضا عودة مدربه السابق الوطني بندر باصريح؛ الذي يعد من المدربين المميزين، لذا أتصور أن تكون المباراة غير سهلة على الفريقين؛ فالكل يبحث عن التعويض".

وزاد "اللاعبون يدركون أهمية النزال، والفيصلي قادر على الانتصار بقيادة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا؛ الذي تم التجديد معه لموسمين، وهو من المدربين المتميزين قدم مع الفريق هذا الموسم مستويات جيدة وعملا كبيرا، وهو مكسب أتمني له التوفيق". وأوضح أن الانتصارين على الاتفاق والرائد كانا بمنزلة العودة وبقوة إلى التقدم للأمام، وقال "هذا ما نطمح إليه، الجولات المقبلة هي لحصد النقاط للتقدم إلى الأمام والعودة أيضا بعد الخسارتين الماضيتين أمام الشباب، وقبلها أمام الهلال 1 / 2، وبإذن الله، العودة أمام القادسية والخروج بنتيجة إيجابية".