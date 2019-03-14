الشامخ: الوحدة أسوأ مشواري

أوضح عبدالله الشامخ لاعب فريق الرائد لكرة القدم، أن من أهم أسباب بروزه في الموسم الحالي، حالة عدم الرضا عما قدمه في سابقه، مشيرا إلى أن قرار مغادرته الفريق فرضته الظروف العائلية، والبحث عن تجربة جديدة أساسها تحقيق البطولات. وعد في حواره مع "الاقتصادية"، تجربة الأجانب الثمانية جيدة، بيد أن بعض الأندية لم يستفد منهم بشكل كامل، إلى جانب أن المحليين أفضل منهم، على الرغم من الفوارق في العقود بينهما، مساندا التوجه نحو تقليصهم إلى خمسة لاعبين فقط. وأشار إلى أنه تأسس في نادي الهلال، مرجعا الفضل إلى الرائد في ارتفاع مستوياته، لكنه يرى أن تجربة الوحدة كانت الأسوأ في مشواره، طامحا إلى ارتداء قميص المنتخب السعودي، والنضج الكروي في الشباب، إلى تفاصيل الحوار...



ما سر بروز الشامخ الموسم الحالي؟



الفضل يعود إلى توفيق المولى عز وجل، إلى جانب العزيمة والإصرار على تطوير نفسي بعد أن وضعت برنامجا قبل بدايته مع ماجد العلي، مدرب اللياقة، لأنني لم أكن راضيا عن نفسي الموسم الماضي، إذ إن لدي كثيرا لأقدمه، والآن ربما أستطيع القول إنني برهنت على مؤهلاتي.



أمامك تحد للثبات على المستوى ذاته؟



سأعمل على استمراره، لا يزال لدي كثير لأقدمه، خاصة أنني في بداية مشوار الطموحات الكبيرة، سأجتهد لكي تنزل على أرض الواقع.



إلى أين تمضي طموحاتك؟



المنتخب السعودي لكرة القدم، أرغب في ارتداء قميصه لتأكيد قيمتي في خريطة أفضل اللاعبين في هذا الوطن.



من الهلال إلى الرائد، فالوحدة، ثم العودة إلى المحطة الثانية.. لماذا كثرة التنقلات؟



الهلال أسس عبدالله الشامخ، لكنني برزت مع الرائد، إنها التجربة الأفضل، لن أنسى هذا الأمر، في المقابل فإن مشواري مع الوحدة يعد الأسوأ بسبب المشكلات الإدارية، والفنية، وبين اللاعبين في ذلك العام. حقيقة الأجواء لم تكن صحية على الإطلاق، لم تساعدني على البقاء، فتنازلت عن الموسم المتبقي من عقدي وفضلت العودة إلى الرائد مرة أخرى، لأنه بيتي الثاني وسبب بروزي مرة أخرى، أنا مدين لهم بالفضل.



إذن لماذا ستغادره من جديد؟



أي يشخص يبحث عن الأفضل سواء على المستوى المادي أو للتتويج بالبطولات، لدي طموح لبلوغ الأفضل، ليس تقليلا من الرائد، لكن الشباب قدم لي عرضا مغريا، كما أن عائلتي تسكن في الرياض، دون إغفال أن لدي ظروفا تجبرني على الاستقرار برفقة العائلة.



هل قدمت إدارة الرائد عرضا للتجديد؟



نعم، لكنني شرحت لهم رغبتي الاستقرار في الرياض بسبب الظروف التي ذكرتها، لو لم أوقع للشباب لكنت سأفضل البقاء، لكن عرض الشباب كان الأقوى والأفضل، لذلك فضلته.



لماذا رفض الرائد عرض الشباب لشراء المتبقي من عقدك؟



الأمر متروك للرئيس وإدراة الرائد، قبل إغلاق الفترة الشتوية كان هناك تواصل مع فهد المطوع، لشراء المتبقي من العقد، لكنه رفض بسبب حاجة الفريق إلي في بقية الموسم.

بماذا تعد الشباب بعد التوقيع لهم؟



أولا أشكر الرئيس خالد البلطان، على الثقة التي حصلت عليها لاختياري والتوقيع معي، إنه رئيس "قادح" بمعنى الكلمة، سأبذل قصارى جهدي لإسعادهم وتحقيق البطولات، لا يخفى على الجميع أن الليث الأبيض قلعة البطولات.



هل ستختم مسيرتك الرياضية في نادي الشباب؟



لا بكل تأكيد، ما زلت صغيرا، إذ إن عمري لم يتخط الـ25 عاما، عقدي مع الشباب لثلاثة مواسم، أتوقع فيها نضجا كرويا أكبر مع بلوغي العام الـ28، أتطلع إلى الأفضل في المستقبل.



كيف ترى وضع الرائد هذا الموسم؟



الوضع بشكل عام مريح، النقاط جيدة على الرغم من التقارب بين الفرق. من وجهة نظري نحن أفضل فنيا هذا الموسم عن سابقه، على الرغم من أن الأجانب لم يؤثروا في النتائج بالشكل المطلوب، نحن نعد من أقل الفرق المنافسة في الاستفادة منهم، المحليون كانوا الأفضل، وهذا أمر مؤسف، إذ لم نستغل الأجانب الثمانية بالشكل الذي يخدم الرائد.



ما تقييمك لعمل المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي؟



لست في موقع يخوّل لي تقييمه، لكنه من أفضل المدربين في الدوري السعودي، يعد إضافة إلى الرائد، ظفرنا معه بنقاط من فرق قوية، لكن في بعض الأحيان الظروف لا تخدم الجهاز الفني.



إلى أين سينتهي الرائد هذا الموسم؟



أمامنا مباريات قوية مع فرق منافسة لنا، سنعمل على المضي نحو مراكز متقدمة على الرغم من التفريط في لقاءات الاتفاق، الوحدة، والفيصلي، بالخسارة، إلى جانب التعادل مع الاتحاد، وكل هذه المباريات على أرضنا لم نستفد منها بالشكل الذي نريد، لكن التعويض سيحضر في المتبقي من الجولات.



مكافآت الفوز في الرائد مرتفعة.. هل هذا صحيح؟



رئيس النادي لم يقصر معنا، نتسلم مكافآت أعلى حتى من الأندية الكبيرة بكثير، إنه يعمل وحده في الوقت الحالي، الذي يتطلب وجود جميع أعضاء الشرف.



هناك من ينتقد عمل وليد الغنيم مدير الكرة.. هل من تعليق؟



الغنيم مظلوم بالانتقادات التي توجه إليه، لا يستحق أي نقد يذكر، إنه قريب من اللاعبين، يؤدي دوره على أكمل وجه، يظل موجودا في النادي لـ24 ساعة، إنهم يحكمون عليه دون معرفة مجهوداته.



هل تعتقد أن تجربة الأجانب الثمانية مثمرة؟



الفكرة جيدة حال تمت الاستفادة منهم بالشكل الكامل، ما يحدث الآن أن بعض الأندية يستقطب العنصر الأجنبي الذي لا يقدم ما يشفع له عند المشاركة بشكل أساسي، وبالتالي هم أقل بكثير من اللاعب المحلي. هذا الأخير لم يُنصف لأنه يتقاضى مبالغ أقل.



إذن.. أنت من المطالبين بالتقليص؟



نعم، يجب أن يتم تقليص العدد من ثمانية إلى خمسة لاعبين، بسبب عدم الاستفادة منهم بشكل كامل. النادي أيضا بعد تقليص العدد سيركز على الخمسة الموجودين، وبالتالي تأتي الفائدة منهم أكبر لتنعكس على الدوري بأكمله.



من الأقرب إلى تحقيق الدوري؟



المنافسة تنحصر بين الهلال والنصر. أعتقد أن الأول أقرب إلى الظفر به.



أصعب منافس واجهته هذا الموسم؟



الهلال، إنه الأقوى في الدوري، حينما يستقبل منافسيه في ملعب جامعة الملك سعود، تشعر كأنك في بطولة أوروبية، لجودة مرافقه وأرضيته.



أفضل مباراة لعبتها هذا الموسم؟



مباراة الاتحاد في جدة، تغلبنا عليهم حينها 1/2، سجلت فيها أجمل أهدافي طوال مسيرتي الرياضية.



أخطر لاعب أجنبي؟



الفرنسي جوميز مهاجم الهلال، دجانيني تافاريس لاعب الأهلي القادم من الرأس الأخضر، المغربي نور الدين أمرابط مع النصر، هؤلاء الأفضل لأنهم يصنعون الفارق.



لاعب تعده قدوة لك في الملاعب السعودية؟



محمد الشلهوب، بلا منازع، لأنه يجمع بين الفن والأخلاق العالية، إنه داعم لي منذ مشواري مع الأزرق، أعتقد أن بيئة الهلال تساعد أي لاعب على تقديم المستوى والعمل الناجح.