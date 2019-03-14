«هاتريك» رونالدو يقفز بأسهم يوفنتوس 20 %

ارتفعت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي أكثر من 20 في المائة بعدما قلب تأخره بهدفين في الذهاب أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى فوز كبير بثلاثية نظيفة، البارحة الأولى، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ حيث كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بطل الثلاثية. وبعد افتتاح بورصة ميلانو قفز سهم يوفنتوس بنسبة 23 في المائة قبل أن يصل ارتفاعه إلى 17.09 في المائة صباحا.

وأثبت رونالدو؛ أنه لا يزال قيمة مضافة بتسجيله ثلاثية رائعة "هاتريك" أبقت يوفنتوس في المسابقة، بعد قدومه من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو. وقال رونالدو؛ أفضل لاعب في العالم خمس مرات الذي يبلغ راتبه السنوي 31 مليون يورو، "لهذا السبب اشتراني يوفنتوس؛ لمساعدته على مباريات مماثلة". ولم يحرز يوفنتوس لقب دوري الأبطال منذ 1996 عندما توج به للمرة الثانية في تاريخه، وحل وصيفا مرتين في آخر أربعة مواسم. ولم يسبق ليوفنتوس أبدا أن حوّل خسارته بهدفين ذهابا إلى فوز أكبر على أرضه في مسابقة أوروبية، لكنه لم يسبق أيضا أن كان رونالدو؛ يقود خط هجوم بطل إيطاليا. وإذا كان الهدف من شراء أفضل لاعب في العالم خمس مرات هو صناعة الفارق في الليالي المهمة في دوري أبطال أوروبا، فإنه قدّم المطلوب ليلة الثلاثاء.