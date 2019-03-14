التعاون يستهدف الـ 3 بالفتح

يستضيف التعاون والفيصلي كلا من الفتح والقادسية في انطلاق مباريات الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يتصدره الهلال "56 نقطة" وبفارق أربع نقاط عن النصر "الثاني".

ويحتل التعاون المركز الرابع "42 نقطة" خلف الشباب الثالث "43 نقطة"، بينما يحتل الفتح المركز السابع "32 نقطة"، في المقابل يحتل الفيصلي المركز الثامن "30 نقطة" في حين يحتل القادسية المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، يأمل التعاون الصعود إلى المركز الثالث "مؤقتا" أو على الأقل تأمين مركزه الرابع مستغلا غياب الأهلي "الخامس" عن هذه الجولة "40 نقطة".

في المقابل، يريد فتحي الجبال مدرب الفتح العودة إلى سكة الانتصارات بعد أن سجل ثلاثة انتصارات متتالية، لكنه فقد في الجولتين الأخيرتين أربع نقاط أمام أحد "تعادل" وأمام الباطن "خسر".