رد «الاحتراف» على «الانضباط»: المنع لا يشمل الهواة

أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ردت على استفسار لجنة الانضباط بشأن تفسير الفقرة الأولى من المادة الـ 29 من لائحة الاحتراف، بأنها خاصة باللاعبين المحترفين فقط ولا تشمل اللاعبين الهواة، التي تنص على منع تسجيل اللاعبين خارج فترات التسجيل، حيث استندت إليها أندية: الهلال، الفيحاء، والحزم في تقديم احتجاجاتها.

وكانت أندية: الهلال، والفيحاء، والحزم، قد أودعت ثلاثة احتجاجات في اتحاد القدم السعودي بعد جولاتها في الجولة الـ 23 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على عدم قانونية مشاركة كل من محمد القرني مع الوحدة 1 / 1، ناصر الشمراني مع الاتحاد 2 / 0، والحارس عبدالله العويشير مع أحد 2 / 2 على التوالي.

وبينت المصادر نفسها، أن لجنة الاحتراف أكدت في ردها أنها تتعامل مع اللاعبين المحترفين فقط في أحكام التسجيل والانتقال أما ما يخص اللاعبين الهواة فتسري عليهم أنظمة الهيئة العامة للرياضة.

وبحسب لائحة مكاتب هيئة الرياضة التي وضعتها لتسجيل اللاعبين الهواة، حيث تأكدت منها لجنة الانضباط أنها تنص على السماح باللاعبين الهواة بالانتقال طوال العام دون تحديد فترة معينة شريطة ألا يشارك مع فريقه الجديد قبل مرور 30 يوما على مشاركته الأخيرة.

في السياق ذاته، أكدت المصادر أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، ستصدر قرارها في غضون الساعات المقبلة حيث من المحتمل أن يتم رفض احتجاجات الأندية استنادا إلى رد لجنة الاحتراف ونظام هيئة الرياضة.