الأهلي .. تأهيل معتز في الملعب

وضع الجهاز الطبي في فريق الأهلي لكرة القدم برنامجا تأهيليا للمدافع معتز هوساوي الذي تماثل للشفاء من جراء الآلام التي كان يشتكي منها بعد الجلطة التي تعرض لها في الرئتين، حيث نفذ اللاعب المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي الذي يمتد قرابة ثلاثة أسابيع في صالة الحديد من أجل تقوية العضلات على أن تكون المرحلة الثانية في أرضية الملعب وتشمل عديدا من التدريبات اللياقية.

وكان هوساوي قد تجاوز الاختبارات الطبية التي أثبتت تلاشي الآلام كافة التي كان يعانيها والتي أكدت مقدرته على العودة مجددا للملاعب، حيث سبق أن خضع لعديد من الفحوص الطبية في جدة وباريس.

من جهة أخرى، رفض المدرب فوساتي إراحة اللاعبين عن تأدية التدريبات البارحة بعد وصول بعثة الفريق في وقت متأخر البارحة الأولى إلى جدة قادمة من طشقند بعد خسارة الفريق نزال بختاكور الأوزبكي ضمن دوري أبطال آسيا 0 / 1 وذلك نظرا لضيق الوقت قبل لقاء الهلال الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف نهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وطالب فوساتي اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء الأخير بإجراء تدريبات استشفائية قبل أن يسمح لهم بالانصراف في حين قسم باقي اللاعبين إلى مجموعتين أجرى فيما بينهما مناورة ميدانية في نصف الملعب.

وكان فوساتي قد طالب مساعدييه الفنيين برصد نقاط القوة والضعف في الهلال من خلال متابعة عدد من لقاءات الأخير في الآونة الأخيرة قبل وضع خططه الفنية التي ينوي تطبيقها في اللقاء.