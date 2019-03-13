وفاة 3 أشخاص بسبب الأعاصير في بريطانيا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم أمس، في منطقة جبال "بن نيفيس" الأسكتلندية جراء الأعاصير القوية التي تضرب البلاد منذ يوم الاثنين الماضي.

وسببت الرياح العاتية التي بلغت سرعتها أكثر من 120 كلم/ساعة عرقلة في حركة السير والمواصلات في أجزاء واسعة من بريطانيا، كما حذر مكتب الأرصاد الجوي من فيضانات عارمة في بعض مناطق إنجلترا الشمالية.

ومن المتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية في البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لمكتب الأرصاد الوطني.