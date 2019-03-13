إطلاق خدمة شهادة خلو السوابق الإلكترونية

أطلق مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي الخدمة الإلكترونية لشهادة "خلو من السوابق " وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة علم، والأستاذ حامد السهلي مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لخدمة المستفيدين، ومساعدي مدير الأمن العام، ومديري الإدارات، وقادة القوات.

واستهل معاليه حفل إطلاق الخدمة بكلمة ترحيبية نقل من خلالها تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وتطلعات سموه لهذا المشروع بالنجاح .

وقال معاليه إن هذا المشروع التقني الحيوي يستهدف تقديم الخدمة التقنية للمواطنين كافة الذين يرغبون العمل في القطاع الحكومي أو الخاص حيث يوفر عليهم الوقت والجهد، وهذا المشروع تعاهد على تنفيذه عدد من الجهات ممثلة في الأمن العام ومركز المعلومات الوطني وشركة علم ليؤسس لمرحلة جديدة لتتوائم مع رؤية 2030 ولتنظم هذه الخدمة لمنظومة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الأمن العام عبر بوابة «أمن» ، التي تضاف إلى ما تُقدّمه من تنوّع تقني يتمثل في : فسح البنادق الهوائية، وفسح المواد المشعة والكيميائية، خدمة“كاشف”، وأخيراً خدمة إصدار الصحيفة الجنائية والعديد من الخدمات الإلكترونية الأمنية الأخرى التي سيعلن عنها في القريب العاجل.

وكان حفل الإطلاق قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للواء خالد عبدالله العتيبي مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية المكلف أثنى من خلالها على الجهود وتكاتف الجهات لإنجاح هذا المشروع التقني المهم الذي يضاف إلى الإنجازات التي تحققت للأمن العام، مستعرضاً المشروع وأبرز فوائده وآليات عمله التي كانت في السابق تتطلب الحصول على شهادة صحيفة السوابق بمراجعة إدارات الأدلة الجنائية، حيث يمكّن هذا المشروع القطاع الخاص بمجرد التسجيل في "بوابة أمن" من طلب صحيفة السوابق إلكترونيا وهذا الأمر يتطلب من المتقدم للوظيفة الدخول لبوابة "أبشر" دون أن يتكلف عناء مراجعة الأدلة الجنائية والانتظار لأيام للحصول على صحيفة السوابق.