مؤشر بورصة مصر الرئيس يتراجع 0.09 % لدى إغلاق التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09 % مسجلاً 15125.84 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.71 % ليصل إلى 701.61 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.56 % من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1780 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ربحًا قيمته 700 مليون جنيه بعد ارتفاع أسعار أسهم 53 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 84 شركة، ليصل إلى 834.8 مليار جنيه، بقيمة تداولات إجمالية بالسوق بلغت 1.02 مليار جنيه.