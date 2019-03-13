اللواء اليحيى يرأس ملتقى مديري جوازات المناطق

رأس المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم, جلسة اليوم الأول من الملتقى السنوي لمديري جوازات المناطق, بحضور نائب المدير العام للجوازات, ومساعدي المدير العام, ومديري الإدارات العامة بالمديرية, حيث ستستمر الجلسات حتى يوم غدٍ الخميس, وذلك بمقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وناقش اللواء اليحيى مع مديري جوازات المناطق محاور عدة منها ما نُفذ من خطط وبرامج وما يتطلع إليه المواطن والمقيم في المرحلة القادمة، واستُعرضت توصيات ورش العمل الخاصة بالمناطق والإدارات المعنية التي وُوفق عليها واعتُمدت آلية تنفيذها.

وتطرق المجتمعون إلى مايتعلق بالعاملين في المنافذ وطبيعة عملهم والخطة المستقبلية التي ستطبق خلال الموسم الحالي، واستعرضوا المشاريع الإستراتيجية للقطاع، وعرض مشروع "واجهة وطن"، كما نوقش الجانب التقني في القطاع وما وصل إليه، ونوقش تقييم الخدمات الإلكترونية وتطويرها والسعي لإدراج أكبر عدد ممكن من الخدمات خلال الفترة المقبلة مما سيسهم في تسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين وتسريع إنهاء معاملاتهم بالدقة المطلوبة.