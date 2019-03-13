هيئة الاتصالات تنظم منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات

تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ تنظم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات -2019- بعنوان "تحول رقمي لوطن طموح"، وذلك يوم الأربعاء 13 رجب 1440هـ الموافق 20 مارس 2019، بمقر الهيئة، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من قادة وصناع القرار في القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، إن أعمال المنتدى هذا العام "ستتضمن استعراض أحدث مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة من خلال تقديم عدة عروض مرئية لمؤشرات الأداء لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات، ونتائج الدراسة المسحية لسوق الاتصالات".

وأضاف أن المنتدى "سيناقش أبرز اتجاهات التحول الرقمي في المملكة، والذي يُعد من أهم مرتكزات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030"، وذلك من خلال جلستي نقاش الأولى بعنوان: "تحول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من التقليدي إلى الرقمي"، والثانية بعنوان" تأثير التحول الرقمي على قطاعات التعليم، الصحة والمالية".

كما سيُقام على هامش المنتدى معرض مصاحب يستعرض أبرز حلول الشركات في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة عدد من شركات الاتصالات وتقنية المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تضطلع بمهمة جمع وتحليل ونشر البيانات والإحصاءات والمؤشرات الخاصة بنشاط سوق الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال قاعدة بيانات ومعلومات ضخمة تم إنشاؤها باستخدام البيانات والأرقام التي يتم استقاؤها من مقدمي الخدمات والجهات الإحصائية ذات العلاقة، وتوفر بذلك معلومات وبيانات ذات موثوقية لعدة جهات محلية ودولية.

إضافة إلى ذلك تقوم الهيئة بإجراء دراسات لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات بسوق المملكة متضمنة دراسات استقصائية للخدمات المتوفرة فيه، وسلوك المستخدمين، وعاداتهم في التعامل مع هذه الخدمات، ومستوى رضاهم عنها.

وتشمل هذه الدراسات أيضًا تحليلًا كميًا ونوعيًا لمدى التطور والإقبال على هذه الخدمات، ومدى استخدام التقنيات وانتشارها؛ لمعرفة اتجاهات السوق الحالية، والتوقعات المستقبلية.

ودعت الهيئة الراغبين في حضور المنتدى إلى التسجيل عبر الرابط التالي.رابط التسجيل : (

https://portalservices.citc.gov.sa/E-Services/Registration/Registration.aspx ) .