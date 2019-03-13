تراجع أرباح "النقل الجماعي" في 2018 بنسبة 72 %

انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة السعودية للنقل الجماعي إلى 22.9 مليون ريال خلال العام 2018م مقابل 81.7 مليون ريال خلال العام قبل السابق بنسبة 72%.

وبلغت الخسارة التشغيلية 6.9 مليون ريال خلال العام الماضي مقابل ربح بـ 38.3 مليون ريال خلال العام قبل الماضي.

أما إجمالي الربح فبلغ 171.9 مليون ريال خلال العام الماضي مقابل 171.5 مليون ريال خلال العام قبل الماضي بزيادة 0.23%.