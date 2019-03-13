النفط يرتفع وسط تخفيضات "أوبك" وعقوبات أمريكا على إيران وفنزويلا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.
وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.95 دولار للبرميل، مرتفعة 28 سنتا أو 0.4 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.23 دولار للبرميل، مرتفعة 36 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
وترتفع أسعار النفط منذ بداية العام الجاري بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة أوبك.
وقال بنك أستراليا الوطني إن آفاق سوق النفط متباينة، إذ توجد مخاطر نزولية على الأسعار نابعة من المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي وقوة نمو إمدادات الولايات المتحدة، في حين أن تخفيضات إمدادات أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا تحفز الأسعار.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن يبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 12.30 مليون برميل يوميا في 2019، ارتفاعا من متوسط بلغ نحو 11 مليون برميل يوميا في 2018.
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