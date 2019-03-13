بريطانيا: 87 % من الرسوم الجمركية على الواردات "ستلغى" إذا تم بريكست بدون اتفاق

أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أنها ستخفض الرسوم الجمركية على 87 بالمئة من وارداتها في حال تم بريكست دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها لن تقوم بعمليات تفتيش جمركي عند الحدود مع إيرلندا.

وبموجب النظام الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس بدون اتفاق، ستبقى الرسوم لكن سيتم خفضها لبعض المنتجات الزراعية لحماية المنتجين البريطانيين.