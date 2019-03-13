أعلنت وزارة الطيران المدني الهندية اليوم الأربعاء حظر استخدام طائرات بوينج 737 ماكس 8 في المجال الجوي الهندي ابتداء من اليوم، وذلك عقب تحطم طائرة إثيوبية من نفس الطراز ووفاة جميع من كانوا على متنها.

وقالت الوزارة في تغريدة " لن يتم السماح لطائرة بوينج 737 ماكس بالدخول أو التنقل في المجال الجوي الهندي ابتداء من الساعة 1600 بالتوقيت المحلي أو 10:30 بالتوقيت العالمي".

وكانت شركة سبايس جيت قد أعلنت بالفعل بدء تعليق استخدام طائرات بوينج ماكس 8 الموجودة ضمن أسطولها، وأنها سوف تستكمل عملية التعليق بحلول الساعة الرابعة بعد الظهر، وأعلنت الشركة إلغاء 14 رحلة، وقالت إنها سوف تسير رحلات إضافية ابتداء من غد الخميس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الوزارة دعت لعقد اجتماع طارئ لجميع شركات الطيران هذا المساء لإعداد" خطة طوارىء" للتعامل مع الموقف.