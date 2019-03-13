«الصحة العالمية» لـ"الاقتصادية": الرياض أنفقت مليوني دولار لمكافحة «كورونا» عالميا وواجهته بشفافية

قالت منظمة الصحة العالمية لـ"الاقتصادية" إن السعودية أنفقت مليوني دولار لمكافحة "كورونا" عالميا، وواجهت الفيروس بشفافية معلوماتية كبيرة، مؤكدة قدرة المملكة القوية على دعم الدول الأعضاء للوقاية والكشف والاستجابة على الصعيد الوطني للفيروس.

وأوضح الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الصحة العالمية في المملكة والكويت والبحرين، أن الرياض تعد الجهة المانحة الرئيسة لحالات الطوارئ في اليمن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعبر الجهود الإغاثية التي تقدمها إلى اليمنيين.

وأضاف أن: "المملكة مشاركة في ثمانية مشاريع صحية نشطة في اليمن، تقدر تكلفتها بـ45 مليون دولار، وذلك من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدمت الرياض والإمارات دعما يقدر بنحو 102 مليون دولار لتعزيز عمليات المنظمة كجزء من تعهدات الدول الأعضاء "930 مليون دولار" حتى 2018 في اليمن".

وأبان الزيق في مجموعة أسئلة طرحتها "الاقتصادية" عليه بمناسبة الزيارة الرسمية للمدير العام لمنظمة الصحة العاليمة إلى الرياض، بدأت أمس الأول: "هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها المدير العام المملكة وتهدف الزيارة إلى لقاء كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة القضايا الصحية الإقليمية والعالمية وبحث آليات استمرار الرياض في لعب دور قيادي إقليمي وعالمي مع المنظمة بصفتها شريكا استراتيجيا".

وردا على سؤال حول المشاريع التنسيقية الصحية المشتركة بين السعودية ومنظمة الصحة العالمية، أوضح الزيق أنه خلال آب (أغسطس) عام 2015، وقعت المنظمة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول اتفاقية شراكة حول مشروع دعم اليمن، وفي كانون الثاني ( يناير) 2018، تلقت المنظمة مخصصات بقيمة 102 مليون دولار من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تثمن تقديم المملكة خدمات الرعاية الصحية للحجاج أثناء الحج والعمرة للوقاية من تفشي الأمراض المعدية والوبائية، لافتا إلى أن المنظمة ستواصل دعم تعزيز الاستعداد للصحة العامة في الحج. وحول جهود السعودية في مكافحة فيروس كورونا منذ عام 2015، قال الزيق: "قدمت وزارة الصحة السعودية مليوني دولار أمريكي لدعم التأهب والاستجابة العالمية لمرض

MERS-CoV من 2014 حتى 2016، مشيرا إلى أن المملكة أثبتت باستمرار قيادتها القوية في دعم تنفيذ الدول الأعضاء للوقاية والكشف والاستجابة على الصعيد الوطني للفيروس".

وأضاف أن تلك الجهود ظهرت في الانخفاض الحاد في انتقال الفيروس من البشر إلى البشر في مرافق الرعاية الصحية منذ عام 2016، من خلال تبادل مفتوح وشفاف للمعلومات حول الحالات المحددة التي سجلت في المملكة، وقطر، والكويت والإمارات، بخلاف التحقيقات الشاملة التي أجرتها الدول الأعضاء لفهم انتقال فيروس كورونا بشكل أفضل.

وفي إجابة عن سؤال حول الشائعات التي أطلقت بشأن الآثار السلبية التي نتجت عن تطعيم الأطفال، التي زعم أنها تسببت في انتشار التوحد بين الأطفال، قال: "لقد وجدت عديد من الدراسات الكبيرة أن اللقاحات ومكونات اللقاح لا تسبب مرض التوحد، لافتا إلى أن البحث الذي ربط بين لقاح MMR والتوحد تضمن 12 طفلا فقط في دراسة نشرت في مجلة في عام 2014، وقد تراجع المؤلفون عن ادعائهم بوجود علاقة بين التطعيم والتوحد".

وأضاف: "تم سحب الورقة من المجلة، وتم طباعة اعتذار، بخلاف أن طبيب الجهاز الهضمي البريطاني الذي افترض هذا الرابط خسر رخصته الطبية، ومع ذلك فإن الكتب والكتيبات والمقالات التي تروج لنظريته تستمر في تعميم وإيهام الناس برفض التطعيم".

وذكر إبراهيم الزيق أنه بناء على استراتيجية التعاون القُطري للفترة 2018 - 2023، سيتم مواصلة دعم وزارة الصحة بشكل رئيسي في المجالات الثلاثة التالية؛ أولا تعزيز النظام الصحي لتحقيق أهداف النظام الصحي، خاصة التغطية الشاملة؛ ثانيا ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار؛ وثالثا الحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية. وحول أن السعودية تعد من أكبر الدول التي سجلت إصابات في الحوادث والإصابات المرورية، أجاب مندوب منظمة الصحة العالمية "الأرقام التي ذكرت في هذا الشأن ليست دقيقة ولست متأكدا منها، لكن المملكة من خلال الجهود متعددة القطاعات تعمل جاهدة على معالجة الحوادث المرورية على الطرق، حيث استضافت وزارة الداخلية خلال هذا الأسبوع قمة إقليمية وعالمية حول حوادث الطرق المرورية للتعلم من الممارسات الجيدة". وأشار إلى أن وزارة الصحة أنشات إدارة جديدة لمعالجة حوادث الطرق المرورية بما في ذلك المراقبة، مؤكدا أن السعودية تعد أول دولة في المنطقة تنشئ قسم الصحة في جميع السياسات التي تتطلب من كل قطاع ضمان أن تكون الصحة جزءا لا يتجزأ من سياساتها العامة.