«الجمارك» لـ"الاقتصادية": منح 55 منشأة تجارية عضوية المشغل الاقتصادي .. ومراجعة 73 طلبا

حازم الشرقاوي من الرياض



أفصح لـ"الاقتصادية" سليمان التويجري؛ نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك، عن حصول 55 منشأة تجارية على عضوية برنامج المشغل الاقتصادي، وذلك من بين 128 منشأة تقدمت بطلب الانضمام إلى البرنامج، مشيرا إلى أنه يجري مراجعة بقية الطلبات "73 طلبا" تمهيدا لاعتمادها.

وقال التويجري، إن برنامج المشغل الاقتصادي يعطي تسهيلات غير مسبوقة للمستوردين، منها تخصيص مسارات خاصة وسريعة، وإنهاء الإجراءات في موقع الشركة، وتقليل نسبة الفحص اليدوي، والاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق الاعتراف المتبادل، وتخصيص مدير حساب لتذليل المعوقات.

وأوضح، أن من أهم متطلباته سجلا خاليا من المخالفات الجمركية والتعامل مع مصدر ومخلصا وناقلا موثوقا ليس عليه مخالفات، والالتزام بتقديم البيانات الصحيحة للجمارك السعودية قبل وصول الإرسالية، ووجود سياسة فعالة لأمن وسرية المعلومات.

وأضاف، أن البرنامج سيتم اعتماده في دول أخرى من خلال التواصل مع الدول وتوقيع اتفاقيات للاعتماد المتبادل معها، بحيث يكون برنامجا معتمدا دوليا.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك والقطاعين العام والخاص، ورفع مستوى التعاون الفاعل بينهما.

ودعا رجال الأعمال إلى استثمار مبادرة الفسح خلال 24 ساعة حتى يتم تخليص البضائع في الساعات المحددة، مبينا أن الاستفادة من المبادرة تتطلب إرسال المستندات إلكترونيا قبل وصول السفينة.

وأوضح التويجري، أنه كان لبرنامج الفسح خلال 24 ساعة الأثر المباشر في تقليص فترات الفسح الجمركي للبضائع، التي أصبحت في أقل من 24 ساعة، وذلك لأكثر من 80 في المائة من الشحنات التي تصل إلى المنافذ الجمركية مقارنة بـ14 يوما في السابق.

وذكر أن 50 في المائة من الإرساليات تقدم بياناتها مسبقا، معربا عن أمله في تعاون المستوردين والمصدرين لرفع هذه النسبة لتشمل بيانات الاستيراد كافة حتى تصل إلى 100 في المائة.

وأضاف، أن مبادرة الـ24 ساعة تخدم عدة جهات، بما فيها وكلاء النقل البحري، ما يسهم في سرعة تدوير الحاويات وتعظيم المكاسب الاقتصادية وتوفير مساحات إضافية إلى الموانئ يمكن استثمارها لاستقطاب مزيد من حاويات المسافنة، بما يعزز الخدمات اللوجستية ويسهم في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.