«سكني» يطرح 9 مخططات جديدة للأراضي المجانية .. والحجز إلكترونيا

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة تسعة مخططات مجانية عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة أخيرا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب لهم، داعيا المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للموقع، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، إذ وفرت البوابة حتى الآن 48 مخططا، فيما سيتبعها مزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أمس، أنه تم تفعيل الاختيار الإلكتروني في المخططات الجديدة، وجار استكمال أعمال البنية التحتية فيها، التي تشمل المرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة خمسة مخططات بمنطقة القصيم موزعة بين محافظاتها وشملت مخطط المذنب 13 الذي يحوي 371 قطعة أرض بمحافظة المذنب، ومخطط البكيرية 2 يضم 583 أرضا بمحافظة البكيرية، ومخطط عنيزة 1 – العوشزية بمحافظة عنيزة بعدد أراض يصل إلى 1116 أرضا، في حين حظيت محافظة الأسياح بمخطط مشروع الأسياح الذي يحوي 538 أرضا مطورة ومحافظة رياض الخبراء بمخطط الخبراء بعدد 418 أرضا.

وأضاف البرنامج أربعة مخططات أخرى موزعة بين عدد من المناطق والمحافظات، شملت مخطط النخيل بواقع 164 قطعة أرض بمحافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف، ومخطط منح واحد في محافظة رفحاء التابعة للحدود الشمالية، يضم 1449 قطعة أرض، في حين حظيت تبوك بمخطط حقل الذي يضم 260 قطعة أرض، وفي جزر فرسان التابعة لمنطقة جازان أضيف مخطط جديد، يجمع أراضي بلغ عددها 748 أرضا.

ووفقا للبرنامج فقد أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع "سكني" لاختيار أيقونة "الحلول السكنية"، التي تتيح له الدخول على خيارات، من بينها خيار (الأراضي السكنية المجانية)، ومن ثم اختيار المخطط المناسب له، الذي يحتاج منه إلى استكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقا لزيارة الفرع، حتى ينجز الإجراءات النهائية، التي تخوله للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، علما بأن البرنامج سيواصل تقديم التسهيلات كافة، لمستفيديه من المواطنين وبما يحقق تطلعاتهم.

يشار إلى أن هذه الخطوات التي يتضمنها برنامج "سكني"، تأتي في إطار التزامات البرنامج بتوفير خيارات أكثر للمواطن، لحصوله على المسكن الملائم الذي يلبي رغباته، والعمل على الرفع من نسبة التملك السكني، والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان الذي يمثل أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030".

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان قد خصص نحو 207.3 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، منها 50 ألف قطعة مجانية هذا العام، في حين يتواصل تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق. ويتيح البرنامج عديدا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل إضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.