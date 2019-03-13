«طيران أديل» لـ"الاقتصادية": نراقب الوضع .. وصفقة طائرات «737 ماكس» لم تصلنا

أكد لـ"الاقتصادية" عبدالله الزهراني؛ مدير العلاقات الإعلامية في طيران أديل، أنه رغم وجود اتفاقية لصفقة طائرات بوينج 737 ماكس، إلا أن الطائرات لم تصل إلى السعودية بعد.

وحول مراجعة الاتفاقية أو إلغائها مع بوينج، قال الزهراني: "نحن الآن في مرحلة مبكرة لتحديد ذلك، لكننا نراقب الوضع عن كثب وعلى اتصال دائم مع شركة بوينج، ولا توجد أي استنتاجات يمكن استخلاصها في الوقت الحالي"، مضيفا "ما نود التشديد والتأكيد عليه أن سلامة مسافرينا وطاقم الرحلة هي أولويتنا القصوى".

وبينت الشركة، أنه تم اختيار طائرات بوينج 737 ماكس بعد تحليلات واختبارات خاصة بالأداء والسلامة من قبل لجان شكلت لهذا الغرض والاستعانة بخبراء في مجال الطيران ودراسة جدوى الاستحواذ عليها من الناحية التجارية ومواءمتها لخطط الشركة المستقبلية.

وأضافت، أن طائرة 737 ماكس الأسرع مبيعا في تاريخ شركة بوينج، حيث سجلت أكثر من 4800 طلب شراء من أكثر من 100 عميل حول العالم.

وكانت طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت بعد دقائق من إقلاعها مطلع الاسبوع الجاري، وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا، ودفع الحادث الشركة الإثيوبية إلى وقف استخدام باقي الطائرات التي يضمها أسطولها من هذا الطراز.

من جهته، قال متحدث باسم بوينج في بيان، "السلامة هي أولويتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية".