«نمو» تهبط 1.6 % .. وقيمة التداول عند 1.6 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.6 في المائة لتغلق عند 3688 نقطة فاقدة 59 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 37 في المائة إلى 1.6 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة تسعة آلاف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة إلى 85 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.51 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 50 صفقة لتصل إلى 186 صفقة. وارتفع سهم "العمران" وحيدا بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 17.66 ريال، مقابل تراجع أربعة أسهم تصدرها "ثوب الأصيل" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 30 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 13 ريال.

وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 582 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 437 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 173 ألف ريال.