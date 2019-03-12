داو جونز يغلق منخفضا بفعل بوينج

ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك اليوم الثلاثاء بعد نشر بيانات تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة سلطت الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتأني في رفع أسعار الفائدة.

لكن المؤشر داو جونز الصناعي أغلق منخفضا مع هبوط أسهم بوينج لليوم الثاني على التوالي في أعقاب تحطم إحدى طائراتها في إثيوبيا. وبلغت خسارة المؤشر 94.32 نقطة، أو ما يعادل 0.37 بالمئة، مسجلا 25556.56 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.41 نقطة، أو ما يعادل 0.30 بالمئة، إلى 2791.71 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 32.97 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 7591.03 نقطة.