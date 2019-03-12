الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية العشرية فوق المتوسط

بعد بيع سندات خزانة مدتها 3 سنوات بقيمة 38 مليار دولار أمس، باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار اليوم الثلاثاء حيث جاء الطلب فوق المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات العشر سنوات 2.615 % من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.95 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة 27 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 2.689 % ومعدل التغطية 2.35 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاث سنوات 2.51 مرة.

ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات مدتها 30 سنة بقيمة 16 مليار دولار غدا الأربعاء، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة المدى.