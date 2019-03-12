تغريدة صبي تنقذ محل والده من الإفلاس

تسببت تغريدة قصيرة من صبي أمريكي، على موقع "تويتر"، في إنقاذ محل والده من الإفلاس.
وكتب الصبي تغريدة قصيرة على "تويتر" يناشد فيها الزبائن أن يأتوا لمساعدة والده الذي فتح محلا لبيع الكعك المحلي "الدونات، بحسب "سبوتنيك".
وجاء في تغريدة الصبي "والدي حزين جدا؛ لأنه لا أحد يأتي لمحله لشراء الدونات"، ما أثار ردود فعل بسرعة مذهلة، وتدفق الزبائن على المطعم في مدينة ميسوري بولاية تكساس، وتم بيع جميع قطع الدونات.
ونشر الصبي في اليوم التالي، تغريدة جديدة قال فيها "أريد أن أخبر الجميع بأن والدي باع كل ما لديه من قطع الدونات والكعكات الأخرى، أنتم أناس رائعون وأقدم شكري وامتناني لكل شخص جاء وقدم الدعم لوالدي".
وأثارت التغريدة الجديدة نفس رد الفعل الذي حققته الأولى، حيث بيعت جميع قطع الدونات من المحل مرة أخرى.
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