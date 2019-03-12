خيار إحياء "فيسبوك" التمحور نحو الرسائل الخاصة

رسالة مارك زوكربيرج المكونة من 3220 كلمة عن مستقبل شركة فيسبوك، تشير إلى تحول جذري لشبكة التواصل الاجتماعي الذي يمكن أن يقلب أعمال الشركة رأسا على عقب.

فيما يلي النقاط الأساسية التي تفسر نوايا رئيس "فيسبوك" في إعادة تصميم خدماته: "نخطط لبناء هذا بالطريقة التي طورنا فيها تطبيق واتساب: التركيز على أكثر حالات الاستخدام الأساسية والخاصة -الرسائل- وجعلها آمنة قدر الإمكان، ومن ثم بناء مزيد من الطرق ليتفاعل الناس فوق ذلك، بما في ذلك المكالمات، ودردشات الفيديو، والمجموعات، والقصص، والأعمال التجارية، والمدفوعات، والتجارة، وفي النهاية منصة لأنواع أخرى كثيرة من الخدمات الخاصة".

وقال إنه "سيبني منصة للرسائل والتواصل الاجتماعي تركز على الخصوصية" -لاحظوا كيف تأتي الرسائل الآن أولا في تلك العبارة.

لذلك، فإن مربع الـ"ماسنجر" الصغير الذي قد تستخدمه على Facebook.com، الذي تم تهميشه، بسبب التغذية الإخبارية سيكون في المستقبل موضع تركيز تفاعلاتك.

وقال: "في غضون أعوام قليلة، أتوقع أن تصبح الإصدارات الجديدة من (ماسنجر) و(واتساب)، الطرق الرئيسة التي يتواصل بها الناس على شبكة فيسبوك".

إضافة إلى ذلك، شرح بالتفصيل كيف سيكون هناك عمل مشترك بين "ماسنجر"، و"واتساب" ورسائل "إنستجرام" المباشرة.

ستستخدم شركة فيسبوك التشفير بين طرفين وعدم تخزين كلمات السر أو تخزين البيانات في البلدان التي قد لا تكون آمنة فيها. ستنتهي صلاحية المحتوى تلقائيا أو ستتم أرشفته بمرور الوقت.

يوجد كثير من المضامين هنا بالنسبة للمستخدمين، والمعلنين، والناشرين، والمنظمين ونموذج عمل شركة فيسبوك، لكن هناك شيئا واحدا يبرز هو أن زوكربيرج يبدو عليه أنه يتصرف بمسؤولية هنا، فيما يبدو أن حله مصمم للسماح لشبكة التواصل الاجتماعي بتجنب المسؤوليات المستقبلية.

جعل البيانات تختفي تلقائيا وتحطيم تأثير المنشورات الإخبارية وجعل التفاعلات آمنة وخاصة، كل ذلك يقلل من حاجة شركة فيسبوك إلى تهدئة ومراقبة جمهورها الواسع الذين يسعون إلى التأثير عليها.

من خلال نقل تحول الخدمة إلى ملايين المحادثات والمجموعات، فإنه يعيد السلطة إلى المستخدم ويقلل من تحمله مسؤولية ما يجري. المشرعون والمنظمون قد يكون لديهم رأي في هذا الشأن.

التحدي الذي يواجه الأعمال التي تريد التحول لتصبح أشبه بتطبيق ويتشات WeChat الصيني هو إمكانية تضييق فرصة تحقيق الأرباح، حيث تحد شركة فيسبوك من توسعها الإقليمي، والوصول الذي كانت تتمتع به إلى عادات ومحتوى مستخدميها.

هذا التحديد الواعي لنفوذها كله يمثل مقامرة ضخمة، لكن لإعادة صياغة قول زوكربيرج القديم، يبدو أن شركة فيسبوك تتحرك بسرعة لوقف الأشياء.

حديث المتغطرس يعود إلى شركات التطبيقات التجارية

بالحكم من ارتفاعات أسعار الأسهم هذا العام، يراهن "وول ستريت" على أن كثيرا من التطبيقات السحابية لتقديم البرمجيات كخدمة سريعة النمو، إلا أن الأسهم الخاسرة في الأساس يمكن أن تصبح أدوات أساسية في حياة العاملين.

كتب ريتشارد ووترز مقالا يتحدث فيه عن آفاق شركات سيلزفورس، وسيرفيس ناو، ورك داي ومنافسيها.

"أمازون" تسمي المشروع المشترك للرعاية الصحية، في شركة أمازون مع "بيركشاير هاثاواي" و"جيه بي مورجان تشيس"، هيفن، وسيكون بقيادة الجراح والكاتب أتول جاواندي. الأمر الأقل تأكيدا على جبهة التسمية هو ما إذا كانت الشركة ستفوز بمعركة الغاب من أجل وضع اسمها أمازون amazon كاسم لاحق للنطاق.

أعلنت شركة أمازون أيضا أنها ستغلق متاجرها الـ87 المنبثقة في الولايات المتحدة، منهية بذلك تجربة لمدة عام في تجارة التجزئة في العالم الحقيقي.

الدولة الصينية مقابل الشركات الناشئة

هذا لن يحدث أبدا في سيلكون فالي. إحدى الطرق التي تسعى الدولة الصينية من خلالها إلى فرض إجراءات صارمة على قطاعات ترى أنها نشطة للغاية وخارجة عن السيطرة، هي المساعدة في إنشاء منافسين للشركات الناشئة.

الشركات المدعومة من الدولة تدخل إلى مجال تطبيقات استدعاء سيارات الأجرة والإقراض المباشر، ما يضع أمثال" ديد تشوكسينج" تحت الضغط.

أسبوع الشركات الناشئة الأوروبية

بالتأكيد، قد يكون الأمريكيون أفضل في بناء الصواريخ الكبيرة، إلا أن أوروبا تقدم على دفعة غير مسبوقة في تكنولوجيا الفضاء بالتركيز على السيطرة، في مجالات أجهزة الاستشعار والبطاريات والمواد المكونة للطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية.

وكالة الفضاء الأوروبية تدعم مئات الشركات الناشئة عبر حاضنات في جميع أنحاء القارة من رينجاسكيدي في إيرلندا إلى تارتو في إستونيا.

"لا يوجد شيء مماثل موجود خارج أوروبا"، كما يقول مارك بوجيت، العضو المنتدب في شركة سيرافيم كابيتال للاستثمار المتخصصة في شركة سيفتد تكنولوجيا الفضاء القائمة في لندن، لتدخل المشروع وتنظر إلى مستقبل تكنولوجيا الفضاء الأوروبية.

في أماكن أخرى في شركة سيفتد هذا الأسبوع؛ حصلت شركة تكنولوجيا نظيفة سويدية على التمويل من أمثال جيف بيزوس وجاك ما؛ وهناك شركة ناشئة في المملكة المتحدة تبني أسلحة إلكترونية؛ ونسمع من ليلى بالمر البالغة من العمر 12 عاما عن تجربتها في شركة مايكروسوفت لإدخال الفتيات الصغيرات إلى مجال التكنولوجيا.

كيف يتعلم نظام أليكسا

مدير العلوم التطبيقية لنظام الذكاء الاصطناعي أليكسا يشرح كيف يساعد الباحثون على شركة أمازون على تعلم الآلات، بدون إشراف من خلال إيجاد طرق مبتكرة لاستخدام البيانات وتفسيرها بكفاءة.

عدم الحذف أبدا

كنت أكتب عن صعوبة التمسك بالذكريات الرقمية، لكن هذا يحملها إلى أقصى الحدود. موقع جزمودو لديه قصة عن أشخاص يقدسون الرقمية مثل الذين يتبادلون في منتدى رديت النصائح حول بناء خوادم بيانات منزلية، ومشاركة مجموعات الملفات النادرة من كتيبات ألعاب الفيديو إلى التسجيلات الصوتية المحيطة، ومناقشة أفضل الخدمات السحابية للنسخ الاحتياطي للملفات.

شاحن V3 الكبير من شركة تسلا

تقول شركة تسلا، إن V3 هو تصميم جديد تماما لشحن سياراتها الإلكترونية. في إعلان زعمت الشركة أن سيارة لونج رينج "موديل 3" التي تعمل بذروة كفاءة ستكون قادرة على استعادة ما يصل إلى 121 كيلومترا من الشحن خلال خمس دقائق، وتشحن بمعدل يصل إلى 1610 كيلومترات في الساعة.

"إضافة إلى تحسينات أخرى نعلن عنها اليوم، سيعمل شاحن V3 الكبير في نهاية المطاف، على تقليل الوقت الذي يقضيه الزبائن في الشحن بمتوسط يبلغ 50 في المائة".