رئيس "الشورى" يلتقي رئيس حكومة المغرب ورئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيسة المجلس الوطني الإماراتي

التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم رئيس الحكومة في المملكة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، وذلك في إطار زيارته الحالية للمغرب، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفه الرباط حاليًا.

وفي مستهل اللقاء رحّب رئيس الوزراء المغربي برئيس مجلس الشورى, منوهًا بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل الروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي البلدين الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، معربًا عن اعتزاز المغرب حكومة وشعبًا بالعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين على مختلف الأصعدة.

من جانبه نوه الدكتور عبدالله آل الشيخ بمستوى العلاقات المتميزة التي وصلت إليه بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات, مشيدًا بالنمو الذي تشهده المغرب في مختلف المجالات, ومستوى الاستقرار الذي تنعم به.

كما أشاد رئيس مجلس الشورى بمستوى العلاقات البرلمانية السعودية المغربية، وبما يُبذل من المجالس في هذه الدول، من أجل تعزيز هذه العلاقات، وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

واستعرض رئيس الوزراء مع رئيس مجلس الشورى عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الأستاذ مصطفى الخلفي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة المغرب الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري.

كما استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الرباط اليوم, رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة مرزوق الغانم, وذلك في إطار زيارته للمملكة المغربية للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه الرباط حاليًا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض جدول أعمال المؤتمر والعلاقات بين البلدين الشقيقين، ولاسيما في المجال البرلماني.

حضر الاستقبال أمين عام مجلس الشورى الأستاذ محمد المطيري، وعدد من أعضاء مجلس الأمة المشارك في المؤتمر.

واستقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الرباط اليوم، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتورة أمل القبيسي, وجرى خلال الاستقبال استعراض جدول أعمال المؤتمر، كما تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ولاسيما العلاقات بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي.