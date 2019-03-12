البورصة المصرية تربح 1.2 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 0.28 %

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 1.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 834.1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28 % ليغلق عند مستوى 5139.86 نقطة، فيما أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" تعاملات اليوم على تراجع بلغت نسبته 0.09 % ليبلغ مستوى 706.66 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا عند مستوى 1790.01 نقطة.