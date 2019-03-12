"أبل": حان وقت العرض .. خدمة جديدة للتلفزيون والفيديو

دعت "أبل" وسائل الإعلام إلى مناسبة تقيمها في الـ25 من آذار (مارس) الجاري على مسرح ستيف جوبز في مقرها في كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن تدشن خدمة جديدة للتلفزيون والفيديو.

وكانت مصادر قد قالت لـ"رويترز" في وقت سابق، إن الشركة تهدف إلى تدشين خدمة بث تلفزيوني في نيسان (أبريل) المقبل، ستشمل على الأرجح خدمة اشتراكات تلفزيونية. وغالبا ما تدشن "أبل" المنتجات والخدمات في الأسابيع اللاحقة للمناسبات التي تقيمها.

وفي الدعوة التي وجهتها الشركة للإعلام، لم تحدد محور المناسبة، واكتفت بسطر واحد تقول فيه "حان وقت العرض".

ولطالما ألمحت "أبل" إلى اعتزامها تقديم خدمة فيديو، وأنفقت ملياري دولار في هوليوود لإنتاج محتوى خاص بها ووقعت عقودا مع نجوم كبار مثل أوبرا وينفري. وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق إن الخدمة قد تعيد بيع اشتراكات من "سي. بي. إس كورب" و"فياكوم" و"ستارز" التابعة لـ"الأيونز جيت إنترتينمنت" وغيرها، إلى جانب محتوى "أبل" الأصلي.

ومن المتوقع تدشين الخدمة التلفزيونية على مستوى العالم، في خطوة طموحة لمنافسة خدمات "نتفليكس" و"برايم فيديو" التابعة لـ"أمازون.كوم" ومن المرجح أن يتم توزيع الخدمة عبر متجر تطبيقات "أبل"، المتاح حاليا في أكثر من 100 دولة.

وصارت المبيعات المحتملة من الخدمة التلفزيونية محط اهتمام المستثمرين.