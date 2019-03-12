مخترع "الويب": الشبكة سهلت جميع أنواع الجرائم

كشف السير تيم بيرنرز لي العالم البريطاني، مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية، عن مشكلات كثيرة يعانيها المستخدمون رغم الفائدة الكبيرة التي تسبب فيها اختراعه.
وفي خطاب جديد نشر على الموقع الرسمي لشركة "web foundation"، قال تيم إن شبكة الإنترنت تواجه الآن كثيرا من المشكلات "يعاني المستخدمون المضايقات عبر الإنترنت والاختراقات التي ترعاها الدول، والانتشار الفيروسي للأخبار المزيفة، وغيرها من السلوكيات الإجرامية".
وتابع تيم، في الذكرى الـ30 على اختراعه الذي غير شكل العالم، وحوله لـ"قرية قصيرة": "صحيح الشبكة أوجدت فرصة لكثيرين، وأعطت الفئات المهمشة صوتا، وجعلت حياتنا اليومية سهلة، لكنها أيضا سهلت ارتكاب جميع أنواع الجرائم".
وأوضح أن الشبكة أوجدت فرصة للمحتالين وأعطت صوتا لمن ينشرون الكراهية، وأصبحت موطنا للانتهاكات السياسية وخطاب الكراهية.
وأشار تيم في خطابه إلى أن اختراع الشبكة العنكبويتة العالمية غير رؤية العالم حول نظام إدارة المعلومات، "لأن نصف سكان العالم دخلوا الإنترنت خلال ثلاثة عقود فقط".
ولفت إلى أنه "يتفهم المخاوف من أن شبكة الإنترنت لم تعد قوة من أجل الخير، وأن الكفاح من أجل الويب هو أحد أهم قضايا عصرنا".
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