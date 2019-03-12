فحص للعين يكشف مرض ألزهايمر

أفادت دراسة جديدة، نشرت في مجلة "ريتينا" لطب العيون، بأنه يمكن تحديد فروق "ذات دلالة" في شبكية العين لمرضى ألزهايمر، ما يمهد الطريق لمستقبل يمكن فيه تشخيص المرض من خلال فحص بسيط للعين قبل ظهور الأعراض الرئيسة.

واعتمد بحث جامعة ديوك الأمريكية على تقنية تصوير غير جراحية، تسمى التصوير المقطعي الوعائي للتماسك البصري (OCTA)، التي تتيح للأطباء سرعة فحص تدفق الدم في الشعيرات الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من الشبكية.

وقال شارون فكرات كبير مؤلفي الدراسة: "إننا نقيس الأوعية الدموية التي لا يمكن رؤيتها خلال الفحص الاعتيادي للعين، ونقوم بذلك باستخدام تقنية موسعة جديدة نسبيا تلتقط صورا عالية الدقة لأوعية دموية صغيرة للغاية في شبكية العين في بضع دقائق فقط".

وأضاف "من المحتمل أن تعكس هذه التغييرات في كثافة الأوعية الدموية في شبكية العين، ما يحدث في الأوعية الدموية الدقيقة في المخ، ربما قبل أن نتمكن من اكتشاف أي تغييرات في الإدراك".

وأجريت الدراسة على أكثر من 200 شخص، تم تصويرهم باستخدام تقنية OCTA. ووجدت أن 39 شخصا منهم يعانون مرض ألزهايمر، و37 يعانون ضعفا إدراكيا طفيفا (MCI).