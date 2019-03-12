ضحايا الهواء الملوث أكثر من ضحايا التدخين

قال باحثون من ألمانيا، إن العوادم الموجودة في الهواء تؤدي إلى حالات وفاة مبكرة أكثر من التدخين، بحسب "الألمانية".

وأوضح الباحثون تحت إشراف يوس ليليفلد، المتخصص في أبحاث المناخ الجوي، وتوماس مونسل، إخصائي القلب، أن الهواء الملوث بالغبار يتسبب في نحو 8.8 مليون حالة وفاة على مستوى العالم سنويا، وذلك حسبما جاء في مجلة "يوروبيان هيرت جورنال" التي نشرت الدراسة أمس.

وبين الباحثون أن نحو 120 شخصا من بين كل 100 ألف شخص يموتون سنويا في سن مبكرة جراء التلوث الهوائي.

وارتفع هذا العدد في أوروبا إلى نحو 133 شخصا، بل 154 شخصا في ألمانيا، أي أكثر من دول مثل بولندا وإيطاليا وفرنسا.

ومقارنة بذلك فإن عدد الوفيات التي تعزى إلى التدخين، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن التدخين السلبي، تقدر حسب بيانات منظمة الصحة العالمية بنحو 7.2 مليون شخص سنويا على مستوى العالم، حسبما أوضح الباحثون.

وبينما يستطيع الإنسان أن يتخذ بنفسه قرار عدم التدخين، فإنه لا يستطيع تجنب الهواء الملوث بسهولة، حسبما حذر الباحثون.

وحسب تقديرات الباحثين فإن نحو 800 ألف شخص في أوروبا وحدها يموتون مبكرا جراء تلوث الهواء، أكثر بكثير مما أسفرت عنه دراسات سابقة.