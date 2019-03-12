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الطاقة- النفط

وكالة: ذراع لوك أويل التجارية تزيد مشتريات النفط السعودي

موسكو: رويترز

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء اليوم الثلاثاء عن الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية لإنتاج النفط قوله إن وحدتها التجارية ليتاسكو تزيد مشتريات الخام من السعودية.
ونُقل عن وحيد علي كبيروف رئيس لوك أويل القول إن الشركة الروسية وأرامكو السعودية تبحثان ضخ استثمارات مشتركة في دول ثالثة.

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