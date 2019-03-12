ماي تحذر من خسارة "بريكست" إذا صوت النواب ضد الاتفاق المعدل

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي النواب من أن بريطانيا قد لا تتمكن من مغادرة الاتحاد الأوروبي في حال صوتوا الثلاثاء ضد الاتفاق المعدّل الذي توصلت إليه مع بروكسل.

وقالت أمام البرلمان "في حال لم يتم تمرير هذا الاتفاق في تصويت الليلة، فقد تخسر (بريطانيا فرصة) بريكست".