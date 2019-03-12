الرياض تشهد انطلاق النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للطيران

انطلق المعرض السعودي الدولي للطيران في نسخته الاولى اليوم بمشاركة العشرات من شركات الطيران والنقل الجوي وذلك على أرض مطار الثمامة شمال شرق الرياض .

وتعد المرة الأولى التي يقام فيها مثل هذا المعرض الضخم في المملكة، حيث تبلغ مساحته 100 ألف متر مربع ويشهد مشاركة أكثر من 265 شركة دولية ومحلية تعرض آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا وخدمات الطيران .

ويشهد المعرض وجود أكثر من 80 طائرة مختلفة الأحجام ويستمر ثلاثة أيام حيث يستقبل الزوار من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.