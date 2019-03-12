نيسان ورينو تعدلان هيكل مجلس إدارة التحالف بعد الإطاحة بغصن

كشفت نيسان موتور اليابانية ورينو الفرنسية اليوم عن هيكل جديد لمجلس إدارة تحالفهما يشغل بموجبه رئيس مجلس إدارة رينو منصبا إداريا في نيسان.

وأكد شركاء التحالف الثلاثي الذي يضم أيضا ميتسوبيشي موتورز أن اتفاق التحالف مازال قائما وأنهم سيعززون التعاون فيما بينهم.

لكنهم قالوا إن رئيس مجلس إدارة رينو سيشغل على الأرجح منصب نائب رئيس مجلس إدارة نيسان لتفادي تركيز الصلاحيات الذي كان قائما في ظل كارلوس غضن الرئيس التنفيذي السابق للشركة الفرنسية.