الاسترليني يصعد بدعم ضمانات أوروبية بشأن خروج بريطانيا

ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم مع ترحيب المستثمرين بأنباء أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حصلت على ضمانات ملزمة قانونا من الاتحاد الأوروبي قبل تصويت هام في البرلمان على اتفاقها للانسحاب من الاتحاد.

وارتفع الاسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.3235 دولار في التعاملات المبكرة بلندن ليقترب من المستويات المرتفعة التي لامسها خلال الليل عندما وصل إلى 1.3290 دولار.

وبلغت مكاسب الاسترليني نحو ثلاثة سنتات فوق المستويات المتدنية التي سجلها أمس الاثنين مع مراهنة المتعاملين على أن ماي ستضمن في النهاية دعم زملائها المتشككين لاتفاقها، مما سيمنح بريطانيا عملية خروج أكثر تنظيما.