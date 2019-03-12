اليوم .. السعودية تدشن أول معرض للطيران بمشاركة 80 ناقلا جويا

تدشن السعودية اليوم أول معرض للطيران يقام على أراضيها بمشاركة نحو 80 شركة طيران في العالم وعدد من أكبر مصنعي الطائرات في العالم، كما تشارك شركة طيران الإمارات بأكبر طائرة في العالم "إيرباص A380".

ويركز المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام على أربعة محاور أساسية في مجال الطيران وهي: الطيران التجاري، والطيران الخاص والعام، والبنى التحتية للمطارات والموردين، وقطاع الدفاع والفضاء.

وسيكون المعرض منصة مهمة لعرض المنتجات والخدمات، وطرح فرص أعمال جديدة وفتح قنوات اتصال تجمع أصحاب القرار والمهتمين في جميع قطاعات الطيران، كما سيقام على هامش المعرض ورش عمل وندوات تشارك بها مؤسسات وأسماء مهمة في مجال الطيران.

ويأتي إقامة المعرض السعودي الدولي الأول للطيران في إطار النقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران في المملكة، خاصة سوق الطيران السعودية التي تعد واحدة من كبريات الأسواق في الشرق الأوسط وأكثرها قيمة.

ويشهد معرض الطيران السعودي الدولي الأول الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 14 من الشهر الجاري، وبرعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مقر النادي في الثمامة شمال العاصمة الرياض، مشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية العاملة والمهتمة بقطاع الطيران. ويشارك في المعرض الأول من نوعه في المملكة نحو 260 عارضا و1500 من ممثلي التجارة الدولية وأكثر من 80 ناقلا جويا حيث تبلغ مساحة المعرض المقام في "الثمامة" 100 ألف متر مربع، بحجم استيعاب يصل إلى أكثر من 90 طائرة.

ويهدف المعرض السعودي للطيران إلى زيادة تواصل صناعة الطيران والفضاء مع السعودية، كما سيوفر هذا الحدث منصة مثالية لربط المحترفين في جميع مجالات الصناعة، وتشجيع التجارة الناجحة في جميع أنحاء العالم. من جانبه، قال ديديه ميري؛ المدير العام للشركة الفرنسية التي حصلت على حق تنظيم المعرض، "سيكون أول حدث من هذا النوع يربط صناعة الطيران الأجنبية وصناعة الطيران في السعودية".

وبحسب المنظمين فستنظم على هامش المعرض، رحلات داخلية للمشاركين فيه، للتعريف بالمملكة وثقافاتها وتراثها وتاريخها، وسيكون هناك عشاء رسمي لجميع الوفود المشاركة، وستشارك القوات الملكية الجوية بعروض طيران، تستعرض فيها 16 من أحدث طائراتها أمام الحضور.