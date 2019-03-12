أمريكا تفرض عقوبات على بنك روسي لدعمه النظام الفنزويلي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين عقوبات على بنك في موسكو تمتلكه شركات حكومية روسية وفنزويلية بشكل مشترك، في مسعى لفرض مزيد من الضغوط على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحاصر.

وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم حظر كل ممتلكات أو مصالح مصرف "إيفروفينانس موسنار بنك"، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له في الولايات المتحدة أو تدار بواسطة مواطنين أمريكيين.

وأضاف البيان أنه تم استهداف البنك لدعمه شركة البترول الفنزويلية المملوكة للدولة ، وهي أداة لنقل الفساد والاختلاس وغسيل الأموال لمادورو والمقربين منه.

ونقل عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن قوله إن "هذا الإجراء يظهر أن الولايات المتحدة سوف تتخذ إجراءات ضد المؤسسات المالية الأجنبية التي تساند نظام مادورو غير الشرعي، وتسهم في الانهيار الاقتصادي والأزمة الانسانية التي يعاني منها شعب فنزويلا".

دعا رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، لمسيرات احتجاجية جديدة مناهضة للحكومة يوم غد الثلاثاء، مع استمرار الانقطاع الكبير في التيار الكهربائي لليوم الخامس على التوالي.

وقال جويدو أمام الجمعية الوطنية التي يرأسها "إذا واصلنا التعبئة، سنحقق قريباً نهاية اغتصاب السلطة (بواسطة الرئيس نيكولاس مادورو)، ونشكل حكومة انتقالية ونجري انتخابات حرة".

وطلب من الجمعية التي تسيطر عليها المعارضة إعلان حالة الطوارئ بشأن انقطاع الكهرباء الذي يلقي مادورو باللوم فيه على أعمال التخريب الأمريكية، لكن معارضيه يعزونها إلى سوء الصيانة.

وكان قد تم إعادة التيار الكهربائي إلى بعض المناطق في كاراكاس، ولكن العاصمة عانت من انقطاع تام اليوم الاثنين. وفقا لصحيفة الناسيونال.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي أيضًا إلى نقص في المياه والوقود. وأفادت الأنباء أن بعض سكان كاراكاس كانوا يجلبون المياه من نهر جواير الملوث، بينما تشكلت طوابير طويلة في محطات البنزين.

وأثر انقطاع التيار الكهربائي على عمل العديد من المستشفيات. حيث توفي 17 شخصا، وفقا لجوايدو.ولم يتم تقديم أي تفاصيل عن كيفية وفاتهم.