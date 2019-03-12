كسر احتكار «Bein Sport» للمسابقات الآسيوية في السعودية

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا من الاتحاد الآسيوي للعبة يفيد بإلغاء احتكار قنوات "beIN sport" للمباريات والمسابقات الآسيوية في السعودية، بناء على ما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بثها للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين، ما يؤكد نجاح خطوات السعودية في إنهاء سيطرة "beINsport" على المنافسات الآسيوية. وأشار اتحاد كرة القدم السعودي في بيانه الذي أصدره أمس، إلى أنه وبناء على ما سبق تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات beIN sport وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل السعودية بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال والدحيل القطري غدا في الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا، عبر المنصات الرقمية للاتحاد الآسيوي مجانا بشكل مؤقت كخطوة أولية تلتزم فيها السعودية بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك، ما يؤكد جاهزية السعودية لنقل كل الأحداث الرياضية بجودة عالية وتقنيات حديثة بصورة ترضي تطلعات المشاهدين والمتابعين.

وأشار اتحاد كرة القدم في بيانه إلى أنه وهو يعلن هذا القرار العادل من الاتحاد الآسيوي فإنه يهيب بجميع الاتحادات الدولية باتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيدا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة، كما يأمل بصورة خاصة اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحادات العربية لضمان رياضة حقيقية تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادئ المنافسة ومحاربة الاحتكار، مع تأكيده وحرصه واستمراره على العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير المنصات النظامية لتمكين المشاهد السعودي والمقيم من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية عن كل ما يشوهها.

هذا وتأتي خطوة الاتحاد الآسيوي في كسر احتكار "beIN sport" لبث البطولات الآسيوية، لتأكيد المطالب العادلة للسعودية في هذا الاتجاه، من أجل مشاهدة نزيهة للمنافسات الرياضية بعيدا عن أي أغراض أخرى. وأن السعودية ستتخذ نفس الإجراءات والخطوات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتحرير البطولات الدولية من احتكارية "beIN sport".