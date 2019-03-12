الأسهم السعودية تواصل تراجعها للجلسة الخامسة .. والسيولة عند 2.3 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الخامسة على التوالي لتغلق عند 8426 نقطة فاقدة 39 نقطة بنسبة 0.47 في المائة بضغط من قطاع "المواد الأساسية" بقيادة "معادن"، وبذلك تنخفض القيمة السوقية عن تريليوني ريال بعدما تراجعت بنحو عشرة مليارات بنسبة 0.5 في المائة، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" بنسبة 0.5 في المائة بنحو ست نقاط ليغلق عند 1240 نقطة.

استمرار تداول السوق دون 8500 نقطة يعزز من فرص التراجع إلى مستويات 8370 نقطة على الأقل. و أغلبية الشركات لا تزال لم تعلن عن نتائجها بعد على الرغم من اقتراب الموعد النهائي، ما قد يزيد حدة التذبذب مع كثافة إعلانات الشركات في الفترة المقبلة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8465 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8410 نقاط فاقدا 0.65 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8426 نقطة فاقدا 39 نقطة بنسبة 0.47 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 318 مليون ريال لتصل إلى 2.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 21 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 17 مليون سهم لتصل إلى 113 مليون سهم متداول، وبلغ معدل قيمة التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 4 في المائة بنحو أربعة آلاف صفقة لتصل إلى 110 آلاف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفع قطاعا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.3 في المائة، و"السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.04 في المائة، مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 608 ملايين ريال، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 403 ملايين ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 11 في المائة بقيمة 243 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ميفك ريت" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 10.40 ريال، يليه "أنابيب السعودية" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 24.54 ريال، وحل ثالثا "بنيان ريت" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 9.27 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العالمية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 30.15 ريال، يليه "معادن" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 52 ريالا، وحل ثالثا "اليمامة للحديد" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 18.80 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 173 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 171 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 124 مليون ريال بنسبة 5 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية