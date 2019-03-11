شركة "كوم اير" الجنوب إفريقية تعلق عمل طائراتها من طراز 737 ماكس 8

علقت شركة "كوم اير" الجنوب إفريقية اليوم الاثنين بشكل مؤقت عمل طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس 8 بعد تحطم طائرة من نفس الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأحد.

وقالت الشركة في بيان "لقد قررت كوم اير سحب رحلات بوينج 737 ماكس 8 من جدولها على الرغم من أن أيا من السلطات التنظيمية أو الشركة المصنعة لم يطلب القيام بذلك".

يذكر أن شركة "كوم اير" تمتلك حق امتياز الترويج لشركة الخطوط الجوية البريطانية وتقوم بتشغيل شركة "كولولا" منخفضة التكلفة.

