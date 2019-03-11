خفايا "درب التبانة" .. غبارها وثقبها الأسود أكبر من الشمس 4 ملايين مرة

توصل العلماء أخيرا إلى حجم ووزن مجرة دربة التبانة، بكل ما تحتويه من نجوم وغبار وغازات وكواكب وثقوب سوداء، وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأجرى علماء الفلك حسابات أكثر دقة من ذي قبل بشأن حجم ووزن مجرتنا التي يطلق عليها اسم "درب التبانة" أو "درب اللبانة".

ووفقا لحسابات العلماء الأخيرة، فإن مجرة درب التبانة تحتوي على أكثر من 1.5 تريليون نجم أو شمس، وتغطي حسابات العلماء كل شيء تقريبا بما في ذلك كل النجوم والكواكب والغبار الكوني والغازات والثقب الأسود الهائل في وسط المجرة، الذي يقدر بأنه أكبر من الشمس بنحو أربعة ملايين مرة.

وقالت عالمة الفلك لوار واتكنز التي تعمل في مقر المرصد الفلكي الجنوبي الأوروبي في بلدة جارتشينج في ألمانيا: "هذا يشمل كل شيء تقريبا في درب التبانة .. معرفة وزنها الكلي سوف يساعدنا على فهم المجرة بصورة أفضل".

وكان العلماء يحاولون حساب وزن مجرتنا طوال عقود، ومن بين ما توصل إليه العلماء حول ذلك أن عدد الشموس والنجوم في درب التبانة يراوح بين 500 مليار وثلاثة تريليونات نجم.

الملاحظ أن التخمين الأخير الذي خرج به العلماء هو رقم متوسط للتخمينات السابقة، ويمكن ترجمته من حيث الوزن بأنه يعادل 3000 تريليون تريليون تريليون طن.

ولمعرفة وزن المجرة، جمعت واتكنز وزملاؤها بيانات من مرصد هابل الفضائي ومن قمر جيا الصناعي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وهو عبارة عن مرصد يسجل مواقع النجوم لإنتاج خريطة ثلاثية الأبعاد لمجرة درب التبانة.

كما استخدم العلماء المراصد والتلسكوبات لقياس حركة 46 عنقودا نجميا والمجموعات المختلفة لمئات الآلاف من النجوم التي تدور حول مركز المجرة.