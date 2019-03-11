رغم التطور .. الفاكس يحظى بشعبية لدى شركات كبرى

على الرغم من أن الفاكس بات رمزا للتكنولوجيا القديمة منذ فترة طويلة، بعد أن حلت شبكات الكمبيوتر مكانه، فإن استطلاعا حديثا للرأي كشف نتائج مفاجئة بخصوص استخدامه.

ولا يزال جهاز الفاكس يحظى بشعبية واسعة لدى عديد من الشركات الكبرى، وبعض القطاعات الحكومية والاقتصادية، خاصة في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس.

وكشف مسح عالمي أن 200 شركة كبيرة "لديها أكثر من 500 موظف"، 82 في المائة من موظفيها يستخدمون الفاكس في المراسلات.

وفي مارس 2017، تم إجراء مسح في صفوف أكثر من 1500 شخص من أعضاء المنتدى الإلكتروني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، فوجد أن 89 في المائة منهم لا يزالون يستخدمون الفاكس.

وفي القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الأمريكي، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، لا يزال الفاكس يحظى بانتشار كبير، إذ يتم إرسال واستقبال ملايين الرسائل من خلاله عبر البلاد.

وتبين أنه في عديد من الحالات، يكون الفاكس أكثر أمانا وأسهل في الاستخدام وأكثر ملاءمة لعادات العمل الحالية من الرسائل المستندة إلى الكمبيوتر، مثل البريد الإلكتروني.

لكن أدوار الفاكس وأدواته تكيفت مع التطورات التكنولوجية، مع انتقال الكثيرين إلى خدمات تعتمد على الكمبيوتر، مثل خوادم الفاكس التي تسمح للمستخدمين بإرسال وتسلم رسائل على شكل مستندات إلكترونية.