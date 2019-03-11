مستشفى يستعين بروبوت لإبلاغ المرضى بالأخبار السيئة

مثلما تستعين بعض الشركات بموظفين متخصصين في إبلاغ زملائهم بإنهاء خدماتهم من العمل، فإن أحد المستشفيات لجأ لخدمات مماثلة مع المرضى الذين لا أمل في شفائهم.

واستعان مستشفى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بروبوت مخصص في نقل الأخبار السيئة للمرضى، بدلا من أن يقوم الأطباء بهذه المهمة المحرجة والمثقلة بالحزن، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وكان المريض إرنست كوينتانا، البالغ من العمر 78 عاما قد دخل مستشفى كايزر برماننت في كاليفورنيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب معاناته مشاكل في التنفس، قبل أن يتوفى يوم الثلاثاء الماضي.

وأثناء وجوده في قسم العناية المركزة، بصحبة حفيدته، دخل روبوت إلى الغرفة، فيما ظهر طبيب على شاشة مثبتة على الروبوت، وأبلغ المريض بأنه على وشك أن يموت.

وقالت أناليسيا حفيدة المريض، التي صورت المشهد على هاتفها المحمول، إن ممرضة أخبرتهما بأن طبيبا سيأتي قريبا للقاء المريض، لكنهما فوجئا بالروبوت وهو يدخل الغرفة.

وأضافت: "ظهر أمامنا طبيب على شاشة الروبوت، وقال لجدي إن نتائج الفحوص أظهرت أن رئتيه لا تعملان".