القيلولة تعالج القلب وتخفض ضغط الدم

اكتشف علماء أخيرا فائدة جديدة للحصول على قيلولة، وذلك تزامنا مع احتفال العالم في 11 آذار (مارس) من كل عام، باليوم العالمي للقيلولة.

ويرجع تاريخ هذا اليوم إلى عام 1999، عندما قام أستاذ في جامعة بوسطن الأمريكية يدعى وليام أنطوني وزوجته، باختيار هذا اليوم لنشر الوعي بين الناس عن فوائد القيلولة والنوم بعد الظهر، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتوصلت الدراسة الحديثة إلى أن القيلولة بعد الظهر مفيدة لصحة الجسم، ولا تقل تأثيرا عن تناول دواء لتقليل ضغط الدم.

وأوضح العلماء في دراستهم أن أولئك الذين اعتادوا على الحصول على قيلولة يومية، تتحسن قراءة ضغط الدم لديهم حتى لو كانت ضمن الحدود الآمنة، أكثر من أولئك الذين يبقون مستيقظين طوال اليوم.

وسبق لتقارير طبية أن أشارت إلى أن خفض قراءة الضغط بمعدل درجتين يساعد على تقليل احتمال الإصابة بأمراض القلب بنسبة 10 في المائة.

وبينت الدراسة التي أجريت في مستشفى فولا باليونان أن النوم لمدة 60 دقيقة في منتصف النهار يؤدي إلى خفض الضغط بمعدل ثلاث درجات.