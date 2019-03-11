الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها منخفضة مع هبوط حاد لسهم "بوينج"

استهل مؤشر داو جونز الأمريكي تداولاته اليوم الأثنين على انخفاض كبير بعد أن تسبب تحطم طائرة في إثيوبيا في نزول أسهم بوينج وكبح المكاسب في الأسواق بصفة عامة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 242.24 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 25208 نقاط.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.54 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 2747.61 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 34.42 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 7442.56 نقطة.